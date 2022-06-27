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Буданов заявил, что Россия будет воевать до конца: У них нет другого выхода

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 15:40
Буданов заявил, что Россия будет воевать до конца: У них нет другого выхода - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Россия будет воевать против Украины до конца, потому что отступление может означать ее крах как государства. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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Буданов рассказал, что согласен с западными оценками о деградации и деморализации российских войск. Но у него мало надежды, что это заставит их отступить из восточных и южных областей Украины.

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину – это не просто крах системы, это крах государственности. Поэтому они будут воевать сколько смогут. Российскую армию заставят воевать до конца. У них нет другого выхода", – сказал Буданов.

Украине же, чтобы победить Россию, пока не хватает оружия, добавил он. Буданов сказал, что протяженность фронта в Украине составляет более 2400 км – как у СССР во время войны с Германией во Второй мировой войне. Но тогда СССР получил гораздо больше западного оружия, чем сейчас дают Украине, сказал Буданов.

Начальник украинской разведки в интервью также рассказал, что на оккупированных Россией территориях активизируется деятельность партизан. В качестве примера он указал на взрывы в Херсоне, во время одного из которых погиб местный коллаборационист из партии Шария.

Буданов добавил, что атаки и диверсионные операции "проводились и будут проводиться в России и многих других местах", но отказался прямо сказать, стоят ли за ними украинские власти.

Андрей Водяный
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Россия война Кирилл Буданов
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