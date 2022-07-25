На Волыни сбили два беспилотника. Из-за падения обломков погиб человек, есть раненые

В Волынской области в понедельник сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали на дома, в результате чего один человек погиб, сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

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"Сегодня 25 июля на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице", — говорится в Telegram-канале Погуляйко.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Воздушное командование "Запад" уточнило , что вражеские беспилотники пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и занимались разведкой.

На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов советует украинцам не нервничать из-за военных учений в Беларуси.

В МИДе говорили, что Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет границу и пойдет на прямое вторжение.

Андрей Водяный

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