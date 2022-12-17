Подоляк о визите Путина в Минск: На повестке дня может быть сухопутное вторжение в Украину

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, на повестке дня запланированной на понедельник в Минске встречи российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть поддержка Беларусью новой попытки сухопутного вторжения в Украину. Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить", – сказал Подоляк.

По его мнению, Путин сейчас не в том состоянии, чтобы диктовать кому-то условия.

Подоляк отметил, что Беларусь "демонстрирует определенную самостоятельность", поэтому Путину приходится ехать к Лукашенко и говорить, "что необходимо все же выполнить союзнические договоренности в таком плане, что если Россия уже гибнет в полном объеме, то желательно было бы, чтобы союзное государство Беларусь также погибла в этой войне, погибла политически".

Советник главы ОП считает, что в повестке дня встречи — максимальная поддержка Республикой Беларусь наступления в любом виде: "это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия... или это может быть даже сухопутное вторжение, если Лукашенко захочет подписать себе самоубийственный приговор".

По мнению Подоляка, Лукашенко может пойти на это, однако сегодня Украина не фиксирует создания на территории Беларуси ударных группировок. Подоляк убеждает, что ВСУ готовы отразить возможное наступление.

По данным российских пропагандистских СМИ, в Минске также встретятся главы министерств обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 тысяч мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.

13 декабря Лукашенко поручил провести "внезапную" проверку боеспособности беларуской армии.

В британской разведке считают, что военные маневры на территории Беларуси вряд ли свидетельствуют, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.