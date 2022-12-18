Путин и Лукашенко будут обсуждать в Минске прямое участие Беларуси в войне — генерал Наев
Российский диктатор Владимир Путин будет обсуждать со своим "коллегой" Александром Лукашенко прямое участие Беларуси в войне против Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
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По его словам, недавно Путин провел служебное совещание с руководством армии РФ, в ходе которой, как он сам сказал, рассматривает предложения командования оккупационных войск на ближайшую и среднесрочную перспективы.
Наев отметил, что сразу после этого диктатор анонсировал встречу с Лукашенко, которая должна состояться в Минске 19 декабря.
"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — сказал генерал.
- Главком ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что РФ снова попытается захватить Киев. По его прогнозу, Россия пытается собрать 200 000 мобилизованных, но даже 1 млн не даст ей выиграть.
- 13 декабря Лукашенко поручил провести "внезапную" проверку боеспособности беларуской армии.
- В британской разведке считают, что военные маневры на территории Беларуси вряд ли свидетельствуют, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время.
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