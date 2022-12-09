Нас будут бояться олигархи и диктаторы, просто "глубокой обеспокоенности" мало – Клеверли

Покинув Евросоюз, Великобритания обрела свободу действий и "энергию для введения общенациональных санкций", и краеугольным камнем политики Лондона впредь будет не словесная "глубокая обеспокоенность" чем-то, а действия. Об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли написал в колонке для The Telegraph, приуроченной к новому пакету санкций страны.

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Глава МИД Великобритании начал с того, что читатель "мог ничего не слышать о генерале Мин Аун Хлаина, однако этот диктатор лишил свободы 55 млн человек и омрачил путь вперед своей нации, когда захватил власть в Мьянме и отменил результаты свободных выборов".

Клеверли напомнил, что когда это произошло, Лондон "осудил это безобразие", и добавил – "но я прекрасно понимаю, что одних фраз недостаточно".

Поэтому, написал он, правительство, "используя новые полномочия после Brexit", наложило персональные санкции на лидера хунты, запретив ему въезд в страну и заморозив любое имущество, которым он владеет в Британии.

"Подкрепление фраз делами – именно та форма дипломатии, которой я хочу руководить. Надеюсь, вы не услышите, как я произношу заезженные фразы вроде "я обеспокоен" или " я чрезвычайно обеспокоен", или, что хуже всего, "я глубоко обеспокоен" без дополнительных слов о том, что же я предпринимаю", – написал Клеверли.

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Как выразился министр, "наши дипломаты – не комментаторы, дающие идеи и оценки; они игроки на поле", а у Британии "есть компания и рычаги влияния, и мы используем их, чтобы формировать ход событий".

Клеверли напомнил, что Лондон наложил санкции на более 1200 россиян, не менее 100 олигархов и их недвижимость на сумму свыше 140 млрд фунтов стерлингов.

"Я гарантирую, что это останется темой британской дипломатии. Мы не пассивные наблюдатели, и мы всегда должны не просто выражать свои эмоции: мы будем использовать рычаги влияния нашей страны. Что уже поняли такие люди, как генерал Мин Аун Хлаин", – подытожил Клеверли.

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Євген Пилипенко

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