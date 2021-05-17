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Королева красоты Мьянмы ушла в партизаны против хунты: фото с автоматом в джунглях

17.05.2021, 10:51
Королева красоты Мьянмы ушла в партизаны против хунты: фото с автоматом в джунглях - Фото
Фото: twitter.com/HtarHtetHtet2

Королева красоты Мьянмы (конкурс 2013 года) присоединилась к повстанцам, воюющим в этой южноазиатской стране против военной хунты. У себя в Twitter она показала фото с автоматом в джунглях.

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Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на первом конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде в 2013 году, после чего работала инструктором по гимнастике.

Фото: twitter.com/HtarHtetHtet2

11 мая она написала в Facebook, что "сегодня 100 дней, как мы все потеряли" и объяснила, почему ушла в сопротивление.

Фото: twitter.com/HtarHtetHtet2

32-летняя женщина пишет, что будет "сражаться, сколько сможет", "готова отказаться от всего и даже отдать жизнь", чтобы свергнуть "военную диктатуру".

Фото: twitter.com/HtarHtetHtet2

Экс-королева красоты пишет: "Держите вы оружие, ручку, клавиатуру или жертвуете деньги продемократическому движению, каждый должен внести свой вклад в успех революции".

Читайте также: Российские друзья хунты в Мьянме пугают Запад гражданской войной 

Одна из участниц конкурса красоты в Мьянме в 2021 году Хан Лэй также раскритиковала хунту и вышла с соответствующим плакатом на подиум.

Скриншот поста Хтар Хтет Хтет
СПРАВКА. 1 февраля 2021-го после выборов военные захватили власть в Мьянме после десятилетия демократических процессов, изгнав правительство Аунг Сан Су Чжи. В стране отключают Facebook, мессенджеры и интернет в целом. Люди вышли на протесты, но режим жестко подавил их. Зафиксированы расстрелы демонстраций, ночные рейды и даже авиаудары. Погибли около 800 граждан. Конфликт привел к росту стычек военных с самыми разными этническими вооруженными группировками. Более 10 этногрупп объявили хунту незаконной. Тысячи бирманцев бежали в приграничные районы и пополнили повстанческие группировки.

Читайте аналитику: "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны"

Видео: Kamayut Media, 9 rays

Евгений Пилипенко
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повстанцы конкурс красоты Мьянма Азия хунта бирма партизаны Хтар Хтет Хтет
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