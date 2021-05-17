Королева красоты Мьянмы ушла в партизаны против хунты: фото с автоматом в джунглях

Королева красоты Мьянмы (конкурс 2013 года) присоединилась к повстанцам, воюющим в этой южноазиатской стране против военной хунты. У себя в Twitter она показала фото с автоматом в джунглях.

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Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на первом конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде в 2013 году, после чего работала инструктором по гимнастике.

11 мая она написала в Facebook, что "сегодня 100 дней, как мы все потеряли" и объяснила, почему ушла в сопротивление.

32-летняя женщина пишет, что будет "сражаться, сколько сможет", "готова отказаться от всего и даже отдать жизнь", чтобы свергнуть "военную диктатуру".

Экс-королева красоты пишет: "Держите вы оружие, ручку, клавиатуру или жертвуете деньги продемократическому движению, каждый должен внести свой вклад в успех революции".

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Одна из участниц конкурса красоты в Мьянме в 2021 году Хан Лэй также раскритиковала хунту и вышла с соответствующим плакатом на подиум.

Санкции против нее ввели США, Британия и ЕС.

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Видео: Kamayut Media, 9 rays

Евгений Пилипенко

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