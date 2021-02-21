Переворот в Мьянме. Двое протестующих погибли, Facebook удалил страницу военных

Социальная сеть Facebook удалила новостную группу True News, управляемую военными Мьянмы, на следующий день после того, как двое протестующих против переворота были убиты. Об этом сообщает BBC.

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Страницу удалили из-за "неоднократного нарушения стандартов сообщества, запрещающих подстрекательство к насилию и координирование причинения вреда". Эта страница являлась основным источником военных, который использовался для предупреждения протестующих и распространения их утверждений и информации.

Главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу и другим высшим армейским руководителям уже запрещен доступ в Facebook из-за обвинений в нарушении прав человека. Вчера полиция применила боевые патроны для разгона демонстрантов в Мандалае, погибли два человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие, заявив: "Использование смертоносной силы, запугивания и преследования против мирных демонстрантов недопустимо". 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".

На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

Владислав Сердюк

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