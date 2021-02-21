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Переворот в Мьянме. Двое протестующих погибли, Facebook удалил страницу военных

21.02.2021, 12:36
Переворот в Мьянме. Двое протестующих погибли, Facebook удалил страницу военных - Фото
Протесты в Мьянме (Фото: EPA)

Социальная сеть Facebook удалила новостную группу True News, управляемую военными Мьянмы, на следующий день после того, как двое протестующих против переворота были убиты. Об этом сообщает BBC

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Страницу удалили из-за "неоднократного нарушения стандартов сообщества, запрещающих подстрекательство к насилию и координирование причинения вреда". Эта страница являлась основным источником военных, который использовался для предупреждения протестующих и распространения их утверждений и информации. 

Главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу и другим высшим армейским руководителям уже запрещен доступ в Facebook из-за обвинений в нарушении прав человека.

Вчера полиция применила боевые патроны для разгона демонстрантов в Мандалае, погибли два человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие, заявив: "Использование смертоносной силы, запугивания и преследования против мирных демонстрантов недопустимо".

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

Владислав Сердюк
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Мьянма военный переворот
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