Переворот в Мьянме. Тысячи людей вышли на протесты, военные отключили интернет

Сегодня, 6 февраля, пришедшие к власти в Мьянме военные отключили интернет в стране, после того как тысячи людей присоединились к крупнейшему митингу против государственного переворота. Об этом сообщает BBC.

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По информации группы мониторинга NetBlocks Internet Observatory, сейчас в Мьянме уровень подключения к интернету упал до 16% от обычного.

В крупнейшем городе страны Янгоне на демонстрацию вышли тысячи людей, полиция с щитами заблокировала основные дороги, ведущие в центр города.

Демонстранты раздавали полиции розы и бутылки с питьевой водой, призывая их поддержать людей, а не новый режим.

Отключение Интернета произошло через несколько часов после того, как военные заблокировали доступ к Twitter и Instagram, чтобы люди не использовали эти соцсети для координации протестов. Facebook был заблокирован днем ​​ранее.

Как отмечается, многие люди обходили блокировку с помощью VPN, поэтому власти поступили более радикально, отключив доступ к сети.

1 февраля 2021-го военные захватили власть в Мьянме: теперь страной управляет главнокомандующий ВС Мин Аунг Хлайну. За "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020-го и другие "нарушения" были задержаны президент, госсоветник и другие топ-чиновники. Военные заявили о перевыборах через год, а США – о возврате санкций.

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Наталия Медведева

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