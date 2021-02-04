"Хунта" в Мьянме заблокировала Facebook и мессенджеры

После государственного переворота в Мьянме военные приказали временно заблокировать гражданам доступ к платформе Facebook: в стране не утихают протесты против захвата власти. Об этом пишет Reuters.

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Сайт Минсвязи и информации Мьянмы пишет, что Facebook заблокирован до 7 февраля "в целях стабильности", потому как "люди распространяют фейки и дезинформацию, что вызывает недопонимание среди других людей".

Группа сетевого мониторинга NetBlocks подтверждает: гостелеком-компания MPT и многие другие частные провайдеры после приказа военных запретили доступ как в Facebook, так и к его сервисам Messenger, Instagram и WhatsApp.

По данным МРТ, примерно половина из 53 млн населения Мьянмы пользуется Facebook.

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Пресс-секретарь Facebook Энди Стоун призвал новую власть страны восстановить связь, "чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации".

В Facebook ранее заявили, что рассматривают ситуацию как "чрезвычайную" и предпринимают меры "для защиты от вреда, такие как удаление контента, восхваляющего или поддерживающего переворот".

Что происходит в этой стране, LIGA.net доступно изложила в статье "Военный переворот в Мьянме. "Отец" нации не пережил демократию и арестовал ее "мать".

Между тем, госсоветника Аун Сан Су Чжи уже освободили (фото – ЕРА):

20 сентября 2017 года в Мьянме силы безопасности сожгли около 200 сел рохинджа, а сама операция на севере штата Ракхайн сопровождалась массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием.

В 2019-м власти Мьянмы оставили без интернета миллион жителей страны в Ракхайне, населенном преимущественно мусульманами рохинджа. Центр их всячески третирует и, по данным ООН, осуществляет геноцид. Власти с этим не согласны.

1 февраля 2021-го военные захватили власть в Мьянме: теперь страной управляет главнокомандующий ВС Мин Аунг Хлайну. За "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020-го и другие "нарушения" были задержаны президент, госсоветник и другие топ-чиновники. Военные заявили о перевыборах через год, а США – о возврате санкций.

Евгений Пилипенко

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