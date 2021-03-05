UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ответ на госпереворот в Мьянме. США ввели экономические санкции против хунты

05.03.2021, 07:10
В ответ на госпереворот в Мьянме. США ввели экономические санкции против хунты - Фото
Военные Мьянмы (фото - Linn Bo Bo_EPA)

В Министерстве торговли США заявили о применении санкций против чиновников и военных, причастных к государственному перевороту в Мьянме, а также об ограничении торговых операций с этой страной. Заявление об этом появилось на сайте ведомства.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В частности, "в ответ на военный переворот и эскалацию насилия против мирных демонстрантов" ограничения были введены на экспорт, реэкспорт и перемещение санкционных товаров внутри Мьянмы.

В санкционный список попали также две военные организации, ответственные за госпереворот, две коммерческие организации, которые управлялись военными, Министерство обороны и внутренних дел Мьянмы и Myanmar Economic Holding Limited с Myanmar Economic Corporation – их контролирует Минобороны страны.

Итоговый список санкций будет опубликовано в Федеральном реестре США и вступит в силу 8 марта. Но уже сейчас известно, что американским поставщикам теперь придется получать лицензии для продажи товаров в Мьянму, при этом процесс лицензирования будет сопровождаться "презумпцией отказа".

Смотрите также: Месяц со дня переворота. По протестующим открыли огонь, девять человек убито – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США санкции госпереворот Мьянма хунта
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 