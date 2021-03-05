В ответ на госпереворот в Мьянме. США ввели экономические санкции против хунты

В Министерстве торговли США заявили о применении санкций против чиновников и военных, причастных к государственному перевороту в Мьянме, а также об ограничении торговых операций с этой страной. Заявление об этом появилось на сайте ведомства.

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В частности, "в ответ на военный переворот и эскалацию насилия против мирных демонстрантов" ограничения были введены на экспорт, реэкспорт и перемещение санкционных товаров внутри Мьянмы.

В санкционный список попали также две военные организации, ответственные за госпереворот, две коммерческие организации, которые управлялись военными, Министерство обороны и внутренних дел Мьянмы и Myanmar Economic Holding Limited с Myanmar Economic Corporation – их контролирует Минобороны страны.

Итоговый список санкций будет опубликовано в Федеральном реестре США и вступит в силу 8 марта. Но уже сейчас известно, что американским поставщикам теперь придется получать лицензии для продажи товаров в Мьянму, при этом процесс лицензирования будет сопровождаться "презумпцией отказа".

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Дарья Мостовая

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