В ответ на госпереворот в Мьянме. США ввели экономические санкции против хунты
В Министерстве торговли США заявили о применении санкций против чиновников и военных, причастных к государственному перевороту в Мьянме, а также об ограничении торговых операций с этой страной. Заявление об этом появилось на сайте ведомства.
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В частности, "в ответ на военный переворот и эскалацию насилия против мирных демонстрантов" ограничения были введены на экспорт, реэкспорт и перемещение санкционных товаров внутри Мьянмы.
В санкционный список попали также две военные организации, ответственные за госпереворот, две коммерческие организации, которые управлялись военными, Министерство обороны и внутренних дел Мьянмы и Myanmar Economic Holding Limited с Myanmar Economic Corporation – их контролирует Минобороны страны.
Итоговый список санкций будет опубликовано в Федеральном реестре США и вступит в силу 8 марта. Но уже сейчас известно, что американским поставщикам теперь придется получать лицензии для продажи товаров в Мьянму, при этом процесс лицензирования будет сопровождаться "презумпцией отказа".
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".
- На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
- Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.
- 20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих, а 4 марта – еще 38.
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