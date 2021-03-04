Расстрел протестов в Мьянме: погибло 38 человек. Военные заявили, что не боятся изоляции
Вчера, 3 марта, полиция и военные в Мьянме убили 38 протестующих против военного переворота. Об этом заявила спецпосланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам очевидцев, полиция и солдаты открыли огонь боевыми патронами без предупреждения в нескольких городах и поселках. Также применялся слезоточивый газ.
"Мы знаем, что нас всегда могут застрелить, но при хунте нет смысла оставаться в живых", – заявил Reuters активист Маунг Саунгха.
Большие толпы протестующих собрались во многих городах, включая второй по численности город Мьянмы Мандалай.
С момента военного переворота в стране погибли более 50 человек.
Шранер Бургенер рассказала, что предупредила заместителя лидера военных Мьянмы Со Вина о возможных санкциях от ряда стран и о международной изоляции из-за переворота.
"Мы привыкли к санкциям, и мы выжили", – по словам спецпосланника, ответил Со Вин и добавил: "Мы должны научиться жить только с немногими друзьями".
Совбез ООН выразил озабоченность из-за введенного в Мьянме чрезвычайного положения, но не осудил переворот из-за позиции Китая и России, заявивших, что это внутренние дела Мьянмы.
Ряд стран, включая США, Великобританию, Канаду и ЕС, ввели или рассматривают введение санкций против захвативших власть военных и их союзников в бизнесе.
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".
- На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
- Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.
- 20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.
Комментарии