Расстрел протестов в Мьянме: погибло 38 человек. Военные заявили, что не боятся изоляции

Вчера, 3 марта, полиция и военные в Мьянме убили 38 протестующих против военного переворота. Об этом заявила спецпосланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам очевидцев, полиция и солдаты открыли огонь боевыми патронами без предупреждения в нескольких городах и поселках. Также применялся слезоточивый газ.

"Мы знаем, что нас всегда могут застрелить, но при хунте нет смысла оставаться в живых", – заявил Reuters активист Маунг Саунгха.

Большие толпы протестующих собрались во многих городах, включая второй по численности город Мьянмы Мандалай.

С момента военного переворота в стране погибли более 50 человек.

Шранер Бургенер рассказала, что предупредила заместителя лидера военных Мьянмы Со Вина о возможных санкциях от ряда стран и о международной изоляции из-за переворота.

"Мы привыкли к санкциям, и мы выжили", – по словам спецпосланника, ответил Со Вин и добавил: "Мы должны научиться жить только с немногими друзьями".

Совбез ООН выразил озабоченность из-за введенного в Мьянме чрезвычайного положения, но не осудил переворот из-за позиции Китая и России, заявивших, что это внутренние дела Мьянмы.

Ряд стран, включая США, Великобританию, Канаду и ЕС, ввели или рассматривают введение санкций против захвативших власть военных и их союзников в бизнесе.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".

На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.