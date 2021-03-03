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Месяц со дня переворота в Мьянме. По протестующим открыли огонь, 9 человек убито – видео видео

03.03.2021, 15:00
Полиция Мьянмы против протестующих (скриншот с видео)
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Уже месяц как на улицах Мьянмы не утихают протесты, вызванные военным переворотом. Сегодня силовики вновь открыли огонь по протестующим – в результате девять человек было убито, еще около 30 получили различные ранения, пишет Reuters.

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По словам очевидцев, огонь по участникам митинга был открыт без малейших предупреждений: начале силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а дальше в ход пошло огнестрельное оружие. Среди убитых оказался и мальчик-подросток.

Соседние страны обратились к хунте Мьянмы с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако те пока ничего не ответили.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.
  • 20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.

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Дарья Мостовая
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