Уже месяц как на улицах Мьянмы не утихают протесты, вызванные военным переворотом. Сегодня силовики вновь открыли огонь по протестующим – в результате девять человек было убито, еще около 30 получили различные ранения, пишет Reuters.

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По словам очевидцев, огонь по участникам митинга был открыт без малейших предупреждений: начале силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а дальше в ход пошло огнестрельное оружие. Среди убитых оказался и мальчик-подросток.

Соседние страны обратились к хунте Мьянмы с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако те пока ничего не ответили.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".

На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.

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Дарья Мостовая

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