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28.02.2021, 20:14

В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+

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В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+
В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+
В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+

Протесты в Мьянме (Фото: Frontier Myanmar, EPA-EFE/KAUNG ZAW HEIN, LYNN BO BO, KAUNG ZAW HEIN)

Сегодня, 28 февраля, во время акций против военного переворота в Мьянме силовики открыли по демонстрантам огонь из огнестрельного оружия. Убиты по меньшей мере 18 человек, более 30-ти ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Как отмечается, силовики применяли силу против демонстрантов во многих городах Мьянмы.

В крупнейшем городе страны Янгон они использовали против людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли в демонстрантов.

Столкновения между полицией и митингующими также произошли в городах Мандалай, Тавой и Багоа.

В Янгоне, несмотря на стрельбу, протестующие в разных районах города построили баррикады. Многие сделали самодельные шиты и написали на них слово "ЛЮДИ" – для контаста с надписью "ПОЛИЦИЯ" на щитах силовиков.

Протестующие написали у себя на предплечьях группу крови и контактный номер ближайшего родственника на случай, если они будут ранены.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.
  • 20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.

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Теги: протесты, Мьянма
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