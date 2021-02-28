В Мьянме силовики стреляют боевыми по протестующим: 18 погибших, десятки раненых –фото 18+

Протесты в Мьянме (Фото: Frontier Myanmar, EPA-EFE/KAUNG ZAW HEIN, LYNN BO BO, KAUNG ZAW HEIN)
Сегодня, 28 февраля, во время акций против военного переворота в Мьянме силовики открыли по демонстрантам огонь из огнестрельного оружия. Убиты по меньшей мере 18 человек, более 30-ти ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Как отмечается, силовики применяли силу против демонстрантов во многих городах Мьянмы.
В крупнейшем городе страны Янгон они использовали против людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли в демонстрантов.
Столкновения между полицией и митингующими также произошли в городах Мандалай, Тавой и Багоа.
В Янгоне, несмотря на стрельбу, протестующие в разных районах города построили баррикады. Многие сделали самодельные шиты и написали на них слово "ЛЮДИ" – для контаста с надписью "ПОЛИЦИЯ" на щитах силовиков.
Протестующие написали у себя на предплечьях группу крови и контактный номер ближайшего родственника на случай, если они будут ранены.
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