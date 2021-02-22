В Мьянме началась всеобщая забастовка, захватившие власть военные угрожают протестующим

Многие предприятия закрылись в Мьянме по всей стране из-за всеобщей забастовки против военного переворота. Об этом сообщает Reuters.

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Акции протеста прошли сегодня, 22 февраля, во многих городах и поселках Мьянмы. В столице страны Нейпьидо полиция применяла водометы, чтобы разогнать протестующих.

Правительственные СМИ предупреждают протестующих, что "путь конфронтации" может закончиться гибелью. Тем не менее, люди продолжают выходить на улицы.

Забастовку поддержал не только местный бизнес, но и международные сети, включая KFC и Food Panda.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал "решительные меры" против захватившей власть в Мьянме военной хунты.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов".

На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.

20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.

Денис Юдин

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