Российские друзья хунты в Мьянме пугают Запад гражданской войной

Руководство России заявило, что санкции Запада против захвативших власть в Мьянме военных "подталкивают страну к гражданской войне". Об этом со ссылкой на заявление МИД РФ пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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"Курс на угрозы и давление... бесперспективен и крайне опасен", – подчеркнули там.

В министерстве у Сергея Лаврова утверждают, что санкции демократических стран "способствуют стравливанию сторон и, в конечном итоге, подталкивают мьянманцев к полномасштабному гражданскому конфликту".

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Внешнеполитическое ведомство страны, которая оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, пишет, что с Мьянмой нужна "приверженность принципам невмешательства во внутренние дела суверенного государства".

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Евгений Пилипенко

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