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Российские друзья хунты в Мьянме пугают Запад гражданской войной

06.04.2021, 10:33
Российские друзья хунты в Мьянме пугают Запад гражданской войной - Фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)

Руководство России заявило, что санкции Запада против захвативших власть в Мьянме военных "подталкивают страну к гражданской войне". Об этом со ссылкой на заявление МИД РФ пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

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"Курс на угрозы и давление... бесперспективен и крайне опасен", – подчеркнули там.

В министерстве у Сергея Лаврова утверждают, что санкции демократических стран "способствуют стравливанию сторон и, в конечном итоге, подталкивают мьянманцев к полномасштабному гражданскому конфликту".

Читайте также: YouTube удалил каналы, управляемые армией Мьянмы 

Внешнеполитическое ведомство страны, которая оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, пишет, что с Мьянмой нужна "приверженность принципам невмешательства во внутренние дела суверенного государства".

СПРАВКА. 1 февраля 2021-го военные совершили переворот и захватили власть в Мьянме: страной начал управлять главнокомандующий ВС Мин Аунг Хлайн. Военные заявили о "перевыборах через год". В стране начали отключать соцсети и интернет. Граждане вышли на уличные протесты против нового режима, но их начали жестко подавлять, в том числе используя огнестрельное оружие. По данным BBC, с начала протестов убиты более 320 человек. Санкции против хунты ввели США, Британия, ЕС и другие.

Читайте разбор: "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны" 

Евгений Пилипенко
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санкции мид рф пропаганда дезинформация гражданская война угрозы Мьянма
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