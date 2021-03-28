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В Мьянме за день убили более 100 человек, военное руководство 12 стран осудили насилие

28.03.2021, 13:06
В Мьянме за день убили более 100 человек, военное руководство 12 стран осудили насилие - Фото
Военные Мьянмы (фото - Linn Bo Bo_EPA)

В субботу, 27 марта, в Мьянме в ходе протестов против военного переворота погибли более 100 человек. Об этом заявил спецдокладчик ООН в Мьянме Том Эндрюс.

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Эндрюс называет происходящее в Мьянме "массовым убийством": "Хунта сделала День вооруженных сил Мьянмы днем позора из-за массовых убийств мужчин, женщин и детей по всей стране. Число убитых продолжает расти: некоторые источники сообщают, что более 100 человек погибли от рук сил безопасности Мьянмы".

По его словам, развитие событий в Мьянме зависит от позиции международного сообщества: "Некоторые (страны - ред.) буквально поддерживают военную хунту, которая использует оружие войны против собственного народа. Другие "копируют и вставляют" слова осуждения или озабоченности. Некоторые предлагают несопоставимые и разрозненные действия. Остальные молчат". 

"Пришло время для решительных и скоординированных действий", – считает он, уточняя, что необходимо созвать внеочередное заседание Совбеза ООН. В качестве конкретных решений он предлагает перекрыть хунте доступ к бюджету страны, пополняющемуся за счет продажи нефти и газа, а также лишить их доступа к оружию и военным технологиям.

Также вчера высшее военное руководство 12 стран мира (США, Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Кореи и Великобритании) осудили насилие и призвали военную хунту следовать "международным стандартам военного профессионализма".

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима. 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие. По данным BBC News, с начал протестов убито более 320 человек.
  • Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.
Владислав Сердюк
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военный переворот Мьянма
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