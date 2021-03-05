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Переворот в Мьянме. YouTube удалил каналы, управляемые армией

05.03.2021, 20:28
Переворот в Мьянме. YouTube удалил каналы, управляемые армией - Фото
Протесты в Мьянме (Фото: Frontier Myanmar, EPA-EFE/KAUNG ZAW HEIN, LYNN BO BO, KAUNG ZAW HEIN)

Видеохостинг YouTube удалил пять каналов, которыми управляют вооруженные силы Мьянмы, на фоне продолжающегося насилия после военного переворота в стране. Об этом сообщает BBC.

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Каналы, заблокированные YouTube, включают государственную сеть MRTV (Радио и телевидение Мьянмы), а также принадлежащие военным Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar.

"Мы закрыли ряд каналов и удалили несколько видео с YouTube в соответствии с принципами нашего сообщества и действующим законодательством", – заявила пресс-секретарь YouTube.

СПРАВКА. В Мьянме более месяца идут протесты против военных, совершивших переворот. Солдатам не удалось взять ситуацию под контроль, поэтому они начали стрелять по протестующим из боевого оружия: только за день, 3 марта, погибли 38 человек. За месяц – более 50 митингующих. Армия не боится международной изоляции и собирается продолжить репрессии. Решительно настроены и протестующие, заявляющие, что лучше умереть, чем жить при хунте. ООН предупреждает об угрозе дестабилизации региона и "настоящей войны".

BBC напоминает, что в декабре, вскоре после всеобщих выборов в Мьянме, Google заблокировал 34 канала YouTube, связанных с этой страной. Обзор Reuters показал, что десятки каналов пропагандировали дезинформацию о выборах, выдавая себя за новостные агентства или политические программы.

  • 21 февраля Facebook удалила новостную группу True News, управляемую военными Мьянмы.

Читайте также: "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны"

Наталия Медведева
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YouTube Мьянма
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