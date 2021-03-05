Переворот в Мьянме. YouTube удалил каналы, управляемые армией
Видеохостинг YouTube удалил пять каналов, которыми управляют вооруженные силы Мьянмы, на фоне продолжающегося насилия после военного переворота в стране. Об этом сообщает BBC.
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Каналы, заблокированные YouTube, включают государственную сеть MRTV (Радио и телевидение Мьянмы), а также принадлежащие военным Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar.
"Мы закрыли ряд каналов и удалили несколько видео с YouTube в соответствии с принципами нашего сообщества и действующим законодательством", – заявила пресс-секретарь YouTube.
BBC напоминает, что в декабре, вскоре после всеобщих выборов в Мьянме, Google заблокировал 34 канала YouTube, связанных с этой страной. Обзор Reuters показал, что десятки каналов пропагандировали дезинформацию о выборах, выдавая себя за новостные агентства или политические программы.
- 21 февраля Facebook удалила новостную группу True News, управляемую военными Мьянмы.
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