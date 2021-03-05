Переворот в Мьянме. YouTube удалил каналы, управляемые армией

Видеохостинг YouTube удалил пять каналов, которыми управляют вооруженные силы Мьянмы, на фоне продолжающегося насилия после военного переворота в стране. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Каналы, заблокированные YouTube, включают государственную сеть MRTV (Радио и телевидение Мьянмы), а также принадлежащие военным Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar.

"Мы закрыли ряд каналов и удалили несколько видео с YouTube в соответствии с принципами нашего сообщества и действующим законодательством", – заявила пресс-секретарь YouTube.

СПРАВКА. В Мьянме более месяца идут протесты против военных, совершивших переворот. Солдатам не удалось взять ситуацию под контроль, поэтому они начали стрелять по протестующим из боевого оружия: только за день, 3 марта, погибли 38 человек. За месяц – более 50 митингующих. Армия не боится международной изоляции и собирается продолжить репрессии. Решительно настроены и протестующие, заявляющие, что лучше умереть, чем жить при хунте. ООН предупреждает об угрозе дестабилизации региона и "настоящей войны".

BBC напоминает, что в декабре, вскоре после всеобщих выборов в Мьянме, Google заблокировал 34 канала YouTube, связанных с этой страной. Обзор Reuters показал, что десятки каналов пропагандировали дезинформацию о выборах, выдавая себя за новостные агентства или политические программы.

21 февраля Facebook удалила новостную группу True News, управляемую военными Мьянмы.

Читайте также: "При хунте нет смысла оставаться в живых". Как Мьянма стала ареной новой "холодной войны"

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.