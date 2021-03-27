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Расстрел протестующих. Россия и хунта в Мьянме стали "настоящими друзьями"

27.03.2021, 15:02
Расстрел протестующих. Россия и хунта в Мьянме стали
Лидер хунты в Мьянме Мин Аун Хлайн (фото - ЕРА)

Россия "подружилась" с хунтой в Мьянме. Замминистра обороны РФ Александр Фомин был единственным из представителей иностранных государств, кто посетил военный парад в этой стране после военного переворота, сообщает Русская служба BBC News.

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Как отмечается, в Мьянме прошел парад в честь Дня вооруженных сил. В то же время на субботних акциях в Мьянме убили 60 демонстрантов, протестующих против военного переворота. Раньше не парад приезжали представители разных стран, однако в этом году – лишь от России, отмечает BBC.

"Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии – наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии",  – заявил захвативший власть в Мьянме главнокомандующий армией Мин Аун Хлайн.

Фомин же заявил Хлайну, что Мьянма является "надежным союзником и стратегическим партнером РФ в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом". Он также сказал, что его визит – ответ на визит Хлаина на парад победы в Москве в прошлом году.

Согласно исследованию Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия поставила не менее 16% оружия, закупленного Мьянмой в 2014-2019 годах, отмечает Reuters. РФ раскритиковала оппозиция Мьянмы и призвала международное сообщество ввести глобальное эмбарго на поставки оружия хунте.

"Россия является соучастником военной кампании террора против народа. Мы потрясены тем, что российские официальные лица едут в Мьянму, чтобы узаконить незаконную военную хунту", – заявила Яданар Маунг, представитель группы Справедливость для Мьянмы.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима. 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие. По данным BBC News, с начал протестов убито более 320 человек.
  • Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.
Марк Сировой
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Россия протесты парад хунта военный переворот Мин Аун Хлайн мьнма Александр Фомин
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