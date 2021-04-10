В Мьянме убиты 10 полицейских: этнические вооруженные группы объявили о поддержке протеста

В Мьянме альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Полицейский участок в городе Наунгмон в штате Шан был атакован сегодня утром, 10 апреля, бойцами альянса, в который входят Армия Аракана, Национально-освободительная армия Таанга и Армия Национального демократического альянса Мьянмы.

По сообщениям различных изданий, погибли от 10 до 14 полицейских. Представители военной хунты, захватившей власть в стране, не комментируют произошедшее.

С момента военного переворота 1 февраля 2021 года, в Мьянме были убиты не менее 600 протестующих, отмечает Reuters.

Более 10 вооруженных групп объявили хунту незаконной и заявили, что встают на сторону протестующих.

Парламентарии, многие из которых скрываются после переворота, объявили о планах сформировать правительство национального единства, в которое войдут этнические лидеры. Идут онлайн-переговоры о совместном сопротивлении хунте.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима. 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие.

Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.

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Денис Юдин

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