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В Мьянме убиты 10 полицейских: этнические вооруженные группы объявили о поддержке протеста

10.04.2021, 11:55
В Мьянме убиты 10 полицейских: этнические вооруженные группы объявили о поддержке протеста - Фото
Военные на улицах Янгона, Мьянма (Фото – EPA)

В Мьянме альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Полицейский участок в городе Наунгмон в штате Шан был атакован сегодня утром, 10 апреля, бойцами альянса, в который входят Армия Аракана, Национально-освободительная армия Таанга и Армия Национального демократического альянса Мьянмы.

По сообщениям различных изданий, погибли от 10 до 14 полицейских. Представители военной хунты, захватившей власть в стране, не комментируют произошедшее.

С момента военного переворота 1 февраля 2021 года, в Мьянме были убиты не менее 600 протестующих, отмечает Reuters.

Более 10 вооруженных групп объявили хунту незаконной и заявили, что встают на сторону протестующих.

Парламентарии, многие из которых скрываются после переворота, объявили о планах сформировать правительство национального единства, в которое войдут этнические лидеры. Идут онлайн-переговоры о совместном сопротивлении хунте.

  • Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.

Читайте разбор: Военный переворот в Мьянме. "Отец" нации не пережил демократию и арестовал ее "мать"

Денис Юдин
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нападение на полицию протест Мьянма хунта этнические вооруженные группы
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