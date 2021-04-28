В Мьянме повстанцы атаковали армейский аванпост

В Мьянме повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали утром 27 апреля 2021 года аванпост правительственной армии недалеко от границы с Таиландом. Об этом сообщает Reuters.

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Вооруженная группа Каренский национальный союз заявила, что захватила армейский лагерь на западном берегу реки Салуин, по которой проходит граница с Таиландом.

Военные Мьянмы нанесли ответные удары по повстанцам с воздуха, сообщают власти Таиланда. Около 450 крестьян покинули дома, чтобы избежать опасности.

Журналисты отмечают, что столкновение стало одним из самых интенсивных с момента военного переворота в Мьянме. Данных о потерях сторон нет, военные Мьянмы не комментируют произошедшее.

Боевые действия начались на фоне реакции захватившей власть в Мьянме военной хунты на дипломатические усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Хунта заявила, что "положительно" рассмотрит предложения АСЕАН по прекращению беспорядков в стране, только когда будет "восстановлена стабильность".

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.

Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима. 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие.

Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.

10 апреля стало известно о нападении в Мьянме бойцов этнических вооруженных групп на полицейский участок. Более 10 этнических групп объявили хунту незаконной.

Денис Юдин

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