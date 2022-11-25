"Россия потерпит поражение". Глава МИД Британии посетил Киев – не с пустыми руками
Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, не афишируя визит, посетил Украину и пообещал миллионы фунтов стерлингов от Лондона на зимнюю поддержку воюющей против захватчиков страны. Об этом говорится в заявлении его министерства, опубликованном утром 25 ноября.
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Сообщается, что Клеверли посетил Украину, которая 23 ноября подверглась самым разрушительным ударам российскими ракетами по энергетической инфраструктуре за всю Большую войну.
Не уточняется, глава МИД союзников еще в Украине или уже уехал. Намеком на то, что он здесь, является сообщение, что министр должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"С наступлением зимы Россия продолжает пытаться сломить решимость Украины своими жестокими нападениями на мирных жителей, больницы и энергосистему. Россия потерпит поражение. Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной", – заверил он.
Как выразился глава Форин-офиса, "я видел воочию, как усилия Великобритании помогают смелым гражданам сопротивляться и восстанавливаться".
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"Наша поддержка будет продолжаться до тех пор, пока эта замечательная страна не восстановится", – заверил Клеверли.
Его офис выделил 3 млн фунтов стерлингов на восстановление жизненно важной инфраструктуры, включая школы и приюты, кареты скорой помощи и поддержку для переживших сексуальное насилие, совершенное российскими оккупантами.
Великобритания направит еще 35 авто, включая 24 кареты "скорой" и шесть бронемашин.
Также Лондон выделяет еще 5 млн фунтов стерлингов на возглавляемую Украиной зерновую сделку.
Несколькими днями ранее Украину посетил британский премьер Риши Сунак. Его визит 19 ноября сопровождался объявлением о пакете оборонной помощи на сумму 50 млн фунтов стерлингов (включает 125 зенитных орудий и антидрон-технологии: радары/оборудование для борьбы с БПЛА).
- Коллега Клеверли по правительству Великобритании, глава Минобороны Уоллес полагает, что в интересах Украины сохранить зимой темп контрнаступления.
- Ранее глава Пентагона Остин заявил, что ВСУ готовы к войне зимой "намного лучше", чем армия оккупантов, заверил – США помогут.
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