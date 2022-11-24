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В результате последней ракетной атаки России погибли 10 человек, около 50 пострадали – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 14:50
В результате последней ракетной атаки России погибли 10 человек, около 50 пострадали – ОГП - Фото
Фото: t.me/andrii_nebytov

Десять человек погибли и около 50 пострадали в результате вчерашнего ракетного удара России по территории Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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По его словам, также пострадали восемь энергообъектов.

Руководитель киевской областной полиции Андрей Небытов сообщил о 35 пострадавших в результате ракетного удара оккупантов в Вышгороде. Пять человек погибли – четверо мужчин, одна женщина.

"Тела обнаруживали полицейские как у дома, так и внутри", – уточнил он.

По информации Небытова, повреждены четыре дома и учебное заведение.

Вадим Ребрина
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ракетный удар генпрокурор Андрей Костин
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