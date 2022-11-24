В результате последней ракетной атаки России погибли 10 человек, около 50 пострадали – ОГП
24.11.2022, 14:50
Фото: t.me/andrii_nebytov
Десять человек погибли и около 50 пострадали в результате вчерашнего ракетного удара России по территории Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.
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По его словам, также пострадали восемь энергообъектов.
Руководитель киевской областной полиции Андрей Небытов сообщил о 35 пострадавших в результате ракетного удара оккупантов в Вышгороде. Пять человек погибли – четверо мужчин, одна женщина.
"Тела обнаруживали полицейские как у дома, так и внутри", – уточнил он.
По информации Небытова, повреждены четыре дома и учебное заведение.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в частности по Киеву. В ряде регионов – перебои со снабжением электроэнергией.
- В Киеве ракеты попали, по меньшей мере, в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В одном из столичных районов погибли четыре человека, более 20 пострадали.
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