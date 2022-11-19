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Зеленский показал британскому премьеру выставку уничтоженной российской техники – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 18:06
Зеленский показал британскому премьеру выставку уничтоженной российской техники – видео - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади в Киеве. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Мы защитим Украину и свою свободу. И захватчики это уже осознают. Эта выставка тому доказательство!" – отметил президент.

Также лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Премьер-министр Великобритании также установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.

  • Сегодня Сунак приехал в Киев и провел встречу с Зеленским.
  • Британский премьер сообщил, что Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский риши сунак
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