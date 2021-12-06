Хунта упекла экс-лидера Мьянмы: 4 года тюрьмы за "подстрекательство к нарушению карантина"

Бывшая государственный советник Мьянмы, нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи осуждена на четыре года тюрьмы якобы за "подстрекательство к нарушению коронавирусных ограничений". Об этом сообщает Reuters.

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Су Чжи была задержана после военного переворота в Мьянме 1 февраля 2021 года вместе с большинством руководителей ее партии Национальная лига за демократию (НЛД) и президентом страны Вин Мьином.

Правозащитная группа Amnesty International сегодня заявила, что "приговор Су Чжи по "явно фиктивным обвинениям" является свидетельством намерения военных ликвидировать всю оппозицию и задушить свободы в Мьянме.

Amnesty считает, что "фарсовое и коррумпированное решение суда является проявлением политики произвольных наказаний, из-за которой после военного переворота было убито более 1300 человек и тысячи арестованы".

Аун Сан Су Чжи во время предыдущего правления военной хунты провела 15 лет под домашним арестом. Лауреат Нобелевской премии мира 1991 года.

С 2016 года была министром иностранных дел Мьянмы и государственным советником (должность, примерно соответствующая премьер-министру).

В период ее правления в Мьянме буддистские экстремисты преследовали и массово истребляли народ рохинджа. Совет безопасности ООН рассматривал резолюции на тему геноцида рохинджа, но их принятие было заблокировано Китаем и Россией.

1 февраля 2021 года в Мьянме произошел государственный переворот, военные задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других топ-чиновников, после чего объявили, что власть на год переходит к ним.

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Сергей Бережной

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