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Командующий обороной столицы: РФ и Беларусь ждет много неожиданностей, если пойдут на Киев

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 23:41
Командующий обороной столицы: РФ и Беларусь ждет много неожиданностей, если пойдут на Киев - Фото
Александр Павлюк (скриншот видео UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE)

Если россияне вместе с беларусами захотят повторить наступление на Киев, их ждет "много неожиданностей". Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью на телемарафоне.

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Комментируя информацию об угрозе нового наступления на столицу с территории Беларуси, Павлюк заявил, что у россиян сейчас нет того потенциала, который можно было бы использовать против Украины, имея при этом успех.

"Есть желание России замарать Беларусь этой войной, это есть. Заставить их идти по тому пути, где нет дороги назад. В то же время, по нашим наблюдениям, беларусы не хотят воевать", – сказал Павлюк.

Он подчеркнул, что беларуский наступательный потенциал мог бы составить до 20 000 человек – это тот личный состав, который "предназначен для войны". К ним могут добавиться еще около 10 000 россиян, чего, по мнению Павлюка, явно недостаточно для успешного наступления.

"А если пойдут, то там и останутся. У нас на том направлении собрана достаточно мощная группировка, которая может не только остановить, но и уничтожить. Очень много будет неожиданностей, если они решат пойти [в наступление]", – сказал Павлюк.

  • Российские пропагандисты разгоняют тезис о повторном вторжении из Беларуси, но Генштаб не видит наступательных группировок.
  • 20 декабря Наев заявил, что угроза из Беларуси постепенно растет. Но сейчас потенциала РФ в этой стране хватит лишь на тактические действия с ограниченными целями.
  • Несколько дней назад три российских батальона получили команду выдвинуться к границе с Украиной со стороны Беларуси, однако ранее начальник ГУР Буданов предупреждал, что Россия может делать "карусели" с перевозкой войск, чтобы держать в напряжении украинские силы.
  • Украина укрепляет границу, минирует местность и готова ко всем сценариям, уверяют в ГПСУ.

Читайте также: У Буданова нет разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси

Оксана Житнюк
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война киев беларусь александр павлюк
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