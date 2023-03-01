UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ВСУ рассказали, как помогает воевать прогноз погоды – наступления, авиация, десанты

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 12:32
В ВСУ рассказали, как помогает воевать прогноз погоды – наступления, авиация, десанты - Фото
Дмитрий Герега (Фото – Military Media Center)

Прогноз погоды используется при планировании, подготовке и ведении боевых действий Вооруженными Силами Украины. Об этом рассказал командующий Силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, передает Military Media Center.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Прогнозы погоды от Гидрометеорологических подразделений ВСУ используются при планировании, подготовке и ведении боевых действий", – сказал Герега.

Он пояснил, что сверхкраткосрочные прогнозы готовятся для обеспечения полетов авиации и беспилотников, выхода кораблей, десантирования войск, стрельбы из артиллерии, пусков ракет или форсирования водных преград.

Командующий Силами поддержки ВСУ отметил, что информация о погодных условиях нужна не только для подготовки к наступательным действиям, но и для планирования действий военных медиков на случай, если россияне применят химическое оружие.

Герега рассказал, что погодные условия были учтены и способствовали контрнаступлению во время освобождения временно оккупированных территорий Харьковской и Херсонской областей.

"Благодаря своевременной гидрологической информации наши воины смогли навести надежные переправы через реки Оскол, Северский Донец и обеспечить быстрое продвижение вперед", – сказал командующий Силами поддержки ВСУ.

Читайте также: Россия уже не сможет захватить значительные территории Украины – Пентагон

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война погода прогноз погоды наступление Дмитрий Герега
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 