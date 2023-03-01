В ВСУ рассказали, как помогает воевать прогноз погоды – наступления, авиация, десанты
Прогноз погоды используется при планировании, подготовке и ведении боевых действий Вооруженными Силами Украины. Об этом рассказал командующий Силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, передает Military Media Center.
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"Прогнозы погоды от Гидрометеорологических подразделений ВСУ используются при планировании, подготовке и ведении боевых действий", – сказал Герега.
Он пояснил, что сверхкраткосрочные прогнозы готовятся для обеспечения полетов авиации и беспилотников, выхода кораблей, десантирования войск, стрельбы из артиллерии, пусков ракет или форсирования водных преград.
Командующий Силами поддержки ВСУ отметил, что информация о погодных условиях нужна не только для подготовки к наступательным действиям, но и для планирования действий военных медиков на случай, если россияне применят химическое оружие.
Герега рассказал, что погодные условия были учтены и способствовали контрнаступлению во время освобождения временно оккупированных территорий Харьковской и Херсонской областей.
"Благодаря своевременной гидрологической информации наши воины смогли навести надежные переправы через реки Оскол, Северский Донец и обеспечить быстрое продвижение вперед", – сказал командующий Силами поддержки ВСУ.
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