ГШ: РФ штурмует Бахмут, ВСУ не дают окружить город. На Донбассе отбито 170 атак — карта
Российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город. За сутки на Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили более 170 атак. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска. За минувшие сутки украинские воины отбили около 170 атак.
В районах Купянска и Лимана ВСУ отбились в районах Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного Донецкой области.
Россияне продолжают штурмовать Бахмут, отбиты атаки в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского.
Под Авдеевкой оккупанты безуспешно наступали в районах Каменки, Северного, Водяного, Невельского и Марьинки.
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Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, воины сбили беспилотник Орлан-10. Ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных объекта.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.
Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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