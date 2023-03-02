ГШ: РФ штурмует Бахмут, ВСУ не дают окружить город. На Донбассе отбито 170 атак — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город. За сутки на Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили более 170 атак. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска. За минувшие сутки украинские воины отбили около 170 атак.

В районах Купянска и Лимана ВСУ отбились в районах Кременной и Белогоровки Луганской области, а также Спорного Донецкой области.

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, отбиты атаки в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского.

Под Авдеевкой оккупанты безуспешно наступали в районах Каменки, Северного, Водяного, Невельского и Марьинки.

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Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, воины сбили беспилотник Орлан-10. Ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных объекта.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

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Дмитро Гриниченко

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