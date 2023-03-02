Пропаганда РФ активизировалась для деморализации украинцев на фоне штурма Бахмута – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в настоящее время наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута. Кампания направлена на деморализацию украинского общества и военных, пишет Маляр.

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Враг запускает несколько нарративов:

- Якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение. "Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", – отметила Маляр.

- Россияне пытаются дискредитировать военное командование восточного направления, выкладывают фейковые документы якобы из штаба на востоке, пишет замминистра.

- Оккупанты с целью внушения демонстрируют свою "силу" и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон, сообщила Маляр.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город. За сутки на Донбассе Вооруженные Силы Украины отразили более 170 атак.

Украинский военнослужащий в Часовом Яре рассказал репортеру CNN, что Силы обороны в Бахмуте "борются против остатков группы Вагнера и [против] по меньшей мере двух батальонов российских десантников".

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Вадим Ребрина

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