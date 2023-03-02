CNN: ВСУ в Бахмуте сражаются против остатков Вагнера и минимум двух батальонов десантников

Силы обороны в Бахмуте, где российские оккупанты с лета 2022 года пытаются взять в кольцо украинскую группировку войск, "сражаются против того, что осталось от группы Вагнера и [против] как минимум двух батальонов российских десантников". Об этом репортеру CNN в Часовом Яру рассказал военнослужащий, "который уже несколько недель находится в Бахмуте".

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Сотрудники американского телеканала сообщили, что 2 марта колонны украинской бронетехники шли в обоих направлениях по главной оставшейся "дороге жизни" в Бахмут.

"Одна танковая группа показала CNN пальцами жест "V" в знак победы. Другой украинский солдат заявил, что они не собираются отступать из Бахмута: "Если мы уйдем, россияне начнут уничтожать следующие украинские села и города", – передает канал.

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Как описали репортеры, "постоянная и непрерывная артиллерийская канонада слышна вокруг украинского города Часов Яр в пяти километрах к западу от Бахмута".

Ситуация в "крепости Бахмут", по оценкам как бойцов на месте, так и военного командования, чрезвычайно сложная, но контролируемая. Ситуацию видно по карте deepstatemap.live:

Британская разведка считает, что оттепель и бездорожье принесут преимущество защитникам Бахмута.

Євген Пилипенко

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