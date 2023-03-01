Украинские военнослужащие уничтожили около пяти оккупантов в Бахмуте и ранили еще 11. Видео опубликовала Госпогранслужба.

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Сообщается, что операторы беспилотника обнаружили место сосредоточения готовящейся к наступлению российской пехоты. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, и те накрыли огнем подразделение "вагнеровцев".

Ориентировочно пять оккупантов уничтожены, еще 11 ранены, сообщают в ГПСУ.

Пограничники отметили, что украинский дрон запечатлел "типичное поведение" российских наемников: "вагнеровец" бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся.

"Как говорится: "Своих не бросаем", – добавили в ГПСУ.

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Оксана Житнюк

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