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Зеленский провел Ставку и обещает россиянам ответ на обстрел Запорожья – обращение видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 21:41
Видео: Офис президента
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Российские оккупанты получат ответ на ночной обстрел Запорожья. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, а также рассказал об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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По словам президента, сегодняшнее заседание Ставки было сугубо о фронте и ситуации безопасности. Общий доклад сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, был и доклад разведки.

Подробно по конкретным боевым направлениям доложили командующие группировок войск "Хортица" (Бахмут), "Таврия" (Донецкое и Запорожское направления).

"На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ – как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет ощущать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова", – заявил президент.

Также он рассказал, что на Ставке были доклады по южному, северному направлениям и ситуации на границе.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", – отметил Зеленский.

  • В ночь на 2 марта оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажное здание в Запорожье, есть погибшие.
  • На Донбассе россияне штурмуют Бахмут и атакуют позиции украинских защитников по другим направлениям, ситуация на востоке остается сложной.

Смотрите также: "Террор каждый день". Зеленский опубликовал последствия удара России по центру Запорожья

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ставка война Запорожье
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