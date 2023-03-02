Россияне штурмуют Бахмут и подвезли ФСБ под Херсон – сводка Генштаба

Россияне штурмуют Бахмут и пытаются атаковать украинские позиции на других направлениях на Донбассе, а в Херсонскую область подвезли представителей российской ФСБ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ вела безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступление. Штурмуют город Бахмут. Украинские бойцы отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты продолжают атаковать позиции украинской армии. Совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ ведет оборону, но на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление.

По данным Генштаба, во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учеников обязательно носить униформу, проводятся дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. При этом из-за дефицита учителей на работу берут пророссийских местных без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет. Их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы РФ.

Также Генштаб сообщает, что противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверки телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

По данным CNN, ВСУ в Бахмуте сражаются против остатков террористической Группы Вагнера и по меньшей мере двух батальонов десантников.

Сегодня россияне атаковали дроном со взрывчаткой пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области, в результате чего девять человек получили ранения.

Оксана Житнюк

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