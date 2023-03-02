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Под Херсоном россияне запустили дрон для атаки людей, пришедших за гуманитаркой: 9 раненых

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 17:04
Под Херсоном россияне запустили дрон для атаки людей, пришедших за гуманитаркой: 9 раненых - Фото
Фото – Херсонская ОВА

Россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области, в результате чего девять человек получили ранения. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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В село Казацкое Каховского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы.

Во время разгрузки гуманитарной помощи, по данным ОВА, российские оккупанты запустили беспилотник, сбросивший взрывчатку на мирных людей, пришедших получить продукты.

Из-за вражеской атаки ранения получили девять гражданских, среди них -16-летний подросток. У него огнестрельные ранения правого бедра.

Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им оказывают помощь.

В ОВА сообщают, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Оксана Житнюк
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