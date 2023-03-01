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Россияне ударили по Чернобаевке и Змиевке: ранен годовалый ребенок, у волонтера ампутация

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 15:45
Россияне ударили по Чернобаевке и Змиевке: ранен годовалый ребенок, у волонтера ампутация - Фото
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA

Россияне обстреляли Змиевку и Чернобаевку Херсонской области, в результате чего ранения получили двое мужчин и годовалый ребенок. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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В селе Змиевка в результате российского обстрела осколочное ранение стопы получил 54-летний местный житель. Также ранен 34-летний волонтер из Кривого Рога – его травмы более тяжелые.

По данным ОВА, волонтер получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.

В Чернобаевке из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик.

"Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо", – сообщает ОВА.

Оксана Житнюк
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обстрел война Херсонская область чернобаевка змиевка
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