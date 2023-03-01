Россияне ударили по Чернобаевке и Змиевке: ранен годовалый ребенок, у волонтера ампутация
Россияне обстреляли Змиевку и Чернобаевку Херсонской области, в результате чего ранения получили двое мужчин и годовалый ребенок. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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В селе Змиевка в результате российского обстрела осколочное ранение стопы получил 54-летний местный житель. Также ранен 34-летний волонтер из Кривого Рога – его травмы более тяжелые.
По данным ОВА, волонтер получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.
В Чернобаевке из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик.
"Сейчас карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо", – сообщает ОВА.
- Россияне регулярно обстреливают освобожденные от оккупантов населенные пункты Херсонской области, применяя артиллерия и реактивные системы залпового огня.
- По данным Генштаба, оккупанты готовятся бежать из Херсонской области, опасаясь деоккупации.
- В Минобороны сообщают, что под Херсоном пропагандисты из РФ фабрикуют видео о поддержке украинцами оккупантов.
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