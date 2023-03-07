Поражение в Бахмуте будет пиар-катастрофой для России – польский генерал

Если украинские войска потеряют Бахмут, "ничего не будет", в то же время поражение российских оккупантов в этом направлении РФ воспримет как катастрофу. Об этом заявил польский генерал, бывший глава Бюро нацбезопасности Станислав Козей, передает Polsat News.

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Бахмутское сражение по-разному воспринимается россиянами и украинцами, считает он.

Командование ВСУ относится к Бахмуту как к месту, где можно нанести россиянам огромные потери, сказал Козей, – "и пока эти потери могут быть нанесены, пока россияне атакуют Бахмут волнами, а украинцы обороняются и расстреливают атакующих российских окупантов, то с военной точки зрения имеет смысл защищать Бахмут.

По его оценке, Украина не смотрит на Бахмут "так политически, пропагандистски и даже стратегически", как Россия, потому что это место "не имеет какого-то огромного стратегического значения, – в том смысле, что если ВСУ потеряют Бахмут, Украина якобы будет открыта для последующего российского вторжения".

Российские оккупанты, по мнению Козея, смотрят на Бахмут больше с политично-пропагандистской точки зрения.

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"Для России это определенный символ, который долгое время пиарится [пропагандистами в их информационном пространстве]. Если россиянам не удастся его захватить, для них это будет катастрофа, поражение. С другой стороны, если они его захватят, то смогут похвастаться, что "вот, мы завоевали важное место, мы побеждаем", – отметил генерал.

Он добавил, что недавнее решение украинского командования и президента Владимира Зеленского удерживать Бахмут дальше "является понятным", поскольку потери российских войск там больше, чем потери украинской армии.

По его словам, бои в городах, урбанизированной местности, всегда более благоприятны для обороняющегося.

"Обороняющийся всегда может спрятаться в этих зданиях, может использовать инфраструктуру, имея, можно сказать, такую "естественную броню" в этом городе. Нападающий должен выйти, поднять себя из этих окопов, если они у него есть, двигаться вперед и проявить себя", – объяснил Козей.

По его оценке, операционная ситуация в этом направлении "благоприятна" для ВСУ в плане результата обороны города.

6 марта 2023 года в НАТО оценили соотношение потерь Украины и России в Бахмуте как один к пяти.

В тот же день президент Зеленский провел очередное заседание Ставки: генералы высказались за необходимость продолжить оборону Бахмута.

Мілана Головань , Євген Пилипенко

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