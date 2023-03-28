Сырский: Нужно поставить точку по подразделениям врага, которые стоят перед ВСУ в Бахмуте

Сейчас главная задача Сил обороны Украины – истощить превосходящие силы российских оккупантов и нанести ему тяжелые потери. Об этом написал в Telegram командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, рассуждая о Бахмуте. По его словам, это позволит создать необходимые условия, которые "будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу".

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"Потому нужно поставить точку по тем подразделениям врага, которые стоят перед вами. То, что вы можете это сделать, мы уже доказали", – подчеркнул он.

Военачальник, недавно снова побывавший на "нуле" на этом участке, подчеркнул, что враг по-прежнему пытается концентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении, не оставляет попыток оцепить и захватить город.

Однако, пишет Сырский, благодаря героизму и профессиональности украинских военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, "мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам".

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"Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию", – считает генерал.

4 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

Спикер ВСУ Дмитрашковский заявил под конец марта, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "якобы выдыхается".

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Євген Пилипенко

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