Сводная тактическая группа "Адам" Вооруженных Сил Украины, которая не первый месяц действует в районе Бахмута, показала видео уничтожения группы российских захватчиков, пытавшихся под покровом ночи штурмовать позиции Сил обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее в Telegram подразделение, командует которым Герой Украины танкист Евгений "Адам" Межевикин, показало жесткие кадры (18+) точечной ликвидации оккупантов при помощи сброса боеприпасов с мультироторных дронов, которые запрещено размещать в Facebook и на других подобных платформах.

"Бежим делиться работой дрона с тепликом, но здесь уже без "физиологических" подробностей. Эту штурмовую группу вагнеровцев мы разобрали по нотам буквально в 50 метрах от наших позиций", – описали у Межевикина новое видео, снятое издалека.

Читайте также: Россия атаковала Сумскую область истребителями Су-35, более 10 управляемых авиабомб

Как уточнили военнослужащие, "можно увидеть много теплых, но уже хороших россиян".

На кадрах видно рассредоточенное продвижение оккупантов по посадке, после чего по ним несколько раз "прилетает", вероятно, из миномета 120 мм. В результате огня Сил обороны на видео заметно много неподвижных, но еще "теплых" сигнатур.

Смотрите видео: Артиллерия, танки и дроны ВСУ прореживают позиции россиян в посадках под Бахмутом

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.