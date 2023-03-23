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Советник Залужного: Сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 17:09
Советник Залужного: Сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц - Фото
Валерий Залужный и Дэн Райс (фото – Business Wire)

В течение месяца российская армия потеряла в войне против Украины около 25 000 солдат убитыми. Такие цифры в интервью NV.ua озвучил американский офицер Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам Райса, сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц, и такими будут цифры за март. Также около 75 000 потерь РФ в Украине за март – это раненые.

"Я считаю, что Бахмут, – это место, куда российская армия пришла умирать", – заявил Райс.

Он считает, что российский диктатор Владимир Путин продолжает совершать "промах за промахом", нарушая все принципы войны.

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"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, – это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли очень много россиян", – сказал советник Залужного.

Он подчеркнул, что уничтожаются "все лучшие подразделения" российской армии, и сейчас "ужасное время" для атаки.

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, у Украины будет гораздо более сильная армия, лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – заявил Райс.

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Оксана Житнюк
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