Генсек НАТО: Бахмут показывает, что Путин кладет тысячи жизней ради минимального успеха

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожесточенные бои за Бахмут показывают готовность Кремля положить тысячи солдат ради минимального успеха на поле боя. Об этом он сообщил в интервью газете The Guardian.

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По его словам, ожесточенные бои вокруг Бахмута показывают, что РФ готова бросать тысячи и тысячи солдат, неся большие потери ради тактической выгоды.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин не планирует мира, а Россия наращивает военное производство и обращается к Ирану или Северной Корее, чтобы получить больше оружия.

Столтенберг заявил, что США, Британия, Франция, Германия и другие западные страны должны быть готовы длительно оказывать военную помощь, понимая, что идет война на истощение — необходимо наращивать промышленные мощности.

Также генсек НАТО сказал, что в последнее время Украина использовала от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов в день против 20 000 со стороны РФ.

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Дмитро Гриниченко

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