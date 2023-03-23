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Генсек НАТО: Бахмут показывает, что Путин кладет тысячи жизней ради минимального успеха

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 06:23
Генсек НАТО: Бахмут показывает, что Путин кладет тысячи жизней ради минимального успеха - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожесточенные бои за Бахмут показывают готовность Кремля положить тысячи солдат ради минимального успеха на поле боя. Об этом он сообщил в интервью газете The Guardian.

По его словам, ожесточенные бои вокруг Бахмута показывают, что РФ готова бросать тысячи и тысячи солдат, неся большие потери ради тактической выгоды. 

Он отметил, что диктатор Владимир Путин не планирует мира, а Россия наращивает военное производство и обращается к Ирану или Северной Корее, чтобы получить больше оружия.

Столтенберг заявил, что США, Британия, Франция, Германия и другие западные страны должны быть готовы длительно оказывать военную помощь, понимая, что идет война на истощение — необходимо наращивать промышленные мощности. 

Также генсек НАТО сказал, что в последнее время Украина использовала от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов в день против 20 000 со стороны РФ. 

Смотрите также: Зеленский побывал под Бахмутом, наградил бойцов: фото и видео 

Дмитро Гриниченко
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