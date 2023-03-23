Потери: ВСУ уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артсистему

Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг пытается перерезать дороги на Бахмут, ведет штурмы в районе Кременной, Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 83 атак за сутки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личный состав: 168 150 человек (+660);

— танки: 3570 (+13);

— боевые бронированные машины: 6898 (+11);

— артиллерийские системы: 2608 (+19);

— РСЗО: 511 (+2);

— средства ПВО: 273 (+1);

— самолеты: 305;

— вертолеты: 290;

— БПЛА: 2203 (+20);

— крылатые ракеты: 909;

— корабли/катера: 18;

— автотехника и автоцистерны: 5452 (+18);

— специальная техника: 273 (+3).

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Дмитро Гриниченко

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