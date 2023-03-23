Потери: ВСУ уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артсистему
Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг пытается перерезать дороги на Бахмут, ведет штурмы в районе Кременной, Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 83 атак за сутки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личный состав: 168 150 человек (+660);
— танки: 3570 (+13);
— боевые бронированные машины: 6898 (+11);
— артиллерийские системы: 2608 (+19);
— РСЗО: 511 (+2);
— средства ПВО: 273 (+1);
— самолеты: 305;
— вертолеты: 290;
— БПЛА: 2203 (+20);
— крылатые ракеты: 909;
— корабли/катера: 18;
— автотехника и автоцистерны: 5452 (+18);
— специальная техника: 273 (+3).
- Британская разведка заявила в середине марта, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о Бахмуте: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии.
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