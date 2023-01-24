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Артиллерия, танки и дроны ВСУ прореживают позиции россиян в посадках под Бахмутом видео

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 15:13
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Сводная тактическая группа "Адам" Вооруженных Сил Украины, которая действует в окрестностях Бахмута, опубликовала видео уничтожения российских оккупантов на их позициях.

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С дронов показано, как захватчики занимают и удерживают позиции в посадках на территории Донецкой области, и как по ним работает артиллерия и танки Сил обороны Украины.

Командование сводной группой осуществляет Герой Украины танкист Евгений "Адам" Межевикин.

Первая часть этого видео доступна на канале бойцов.

  • Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ — смотрите в видео LIGA.net.
  • Российские оккупанты натаскали покрышек на позиции – к ним прилетели дроны Мадяра: полчаса видео.

Смотрите видео: Точечное уничтожение российских оккупантов под Бахмутом и Соледаром

Євген Пилипенко
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война оккупанты дрон бахмут уничтожение ликвидация Соледар сброс Адам
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