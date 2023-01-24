Сводная тактическая группа "Адам" Вооруженных Сил Украины, которая действует в окрестностях Бахмута, опубликовала видео уничтожения российских оккупантов на их позициях.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С дронов показано, как захватчики занимают и удерживают позиции в посадках на территории Донецкой области, и как по ним работает артиллерия и танки Сил обороны Украины.
Командование сводной группой осуществляет Герой Украины танкист Евгений "Адам" Межевикин.
Первая часть этого видео доступна на канале бойцов.
- Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ — смотрите в видео LIGA.net.
- Российские оккупанты натаскали покрышек на позиции – к ним прилетели дроны Мадяра: полчаса видео.
Смотрите видео: Точечное уничтожение российских оккупантов под Бахмутом и Соледаром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии