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"Катастрофические". Блинкена спросили о последствиях, если США прекратят помогать Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 14:27
Энтони Блинкен (фото - EPA)

Если Соединенные Штаты прекратят оказывать сражающейся против полномасштабного вторжения россиян Украине военную и финансовую помощь, это приведет к "катастрофическим последствиям" для страны-жертвы нападения. Так госсекретарь Энтони Блинкен ответил на соответствующий вопрос в Палате представителей Конгресса США.

Председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Роза Делауро спросила: "Есть некоторые члены, которые предположили, что пора прекратить отправку помощи США Украине. Если мы перекроем помощь, как это повлияет на украинский народ, его желание продолжать борьбу против российской агрессии, ожидаете ли вы, что потребуется дополнительная [на финансовый год] помощь Украине?"

Блинкен сначала ответил так: "Если говорить простыми словами, помощь, которую мы предоставили Украине благодаря щедрости американских налогоплательщиков, была буквально разницей между жизнью и смертью, жизнью и смертью для отдельных людей, жизнью и смертью для самой страны".

Затем он рассказал, что Украине помогают не только США, но и "более 50 других стран мира далеко за пределами Европы".

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"Очень важно сосредоточиться на том факте, что у нас действительно есть разделение затрат, когда речь идет об Украине, потому что я думаю, что американский народ заслуживает знать, что мы в этом не одиноки", – сказал Блинкен.

Глава Госдепартамента добавил, что если бы союзники и партнеры "отключили" помощь официальному Киеву, "это имело бы катастрофические последствия для Украины".

Євген Пилипенко
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война геополитика прогноз поддержка военная помощь союзники Энтони Блинкен
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