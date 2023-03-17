"Можем пережить любой выбор республиканцев". Кулеба уверен в двухпартийной поддержке США
17.03.2023, 11:16
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен в том, что Украина сохранит двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки. Об этом Кулеба заявил в интервью BBC-Украина.
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Главу МИД попросили прокомментировать прогнозы аналитиков о том, что поддержка Украины может снизиться после президентских выборов в США в 2024 году.
"Я думаю, что мы можем пережить любой выбор республиканцев", – ответил Кулеба.
Министр настаивает, что "самая большая роскошь, которой Украина пользуется в Соединенных Штатах, – это двухпартийная поддержка как в демократическом, так и в республиканском лагере".
Кулеба уверен, что Украина может сохранить поддержку союзников.
- 14 марта 2023 года потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис назвал войну России на уничтожение Украины "территориальным спором" и заявил, что поддержка Украины не является "жизненно важным" интересом США.
- В тот же день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина.
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