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"Можем пережить любой выбор республиканцев". Кулеба уверен в двухпартийной поддержке США

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 11:16
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен в том, что Украина сохранит двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки. Об этом Кулеба заявил в интервью BBC-Украина.

Главу МИД попросили прокомментировать прогнозы аналитиков о том, что поддержка Украины может снизиться после президентских выборов в США в 2024 году.

"Я думаю, что мы можем пережить любой выбор республиканцев", – ответил Кулеба.

Министр настаивает, что "самая большая роскошь, которой Украина пользуется в Соединенных Штатах, – это двухпартийная поддержка как в демократическом, так и в республиканском лагере".

Кулеба уверен, что Украина может сохранить поддержку союзников.

  • 14 марта 2023 года потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис назвал войну России на уничтожение Украины "территориальным спором" и заявил, что поддержка Украины не является "жизненно важным" интересом США. 
  • В тот же день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы, а также выступил против смены режима диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Однопартийцы Десантиса в Конгрессе США раскритиковали его заявления об Украине – CNN

Наталія Медведєва
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