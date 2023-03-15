Однопартийцы Десантиса в Конгрессе США раскритиковали его заявления об Украине – CNN

Сенаторы США от Республиканской партии подвергли критике недавние заявления своего однопартийца и возможного кандидата в президенты Рона Десантиса о том, что "военная помощь — не в интересах Вашингтона". Об этом сообщает CNN.

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14 марта 2023 года Десантис назвал войну России на уничтожение Украины "территориальным спором" и заявил, что США не должны оказывать помощь, которая может требовать развертывания американских войск, или позволит ВСУ проводить наступательные операции в глубине территории России. По его мнению, поддержка Украины не является "жизненно важным" интересом США.



Такой ряд заявлений вызвал возмущение среди конгрессменов, не поддержавших слова Десантиса.

Сенатор США от штата Техас Джон Корнин сказал, что он был "несколько удивлен", узнав о позиции Десантиса, отметив, что она "вызывает вопросы".

"Я имею в виду, что губернатор Десантис – ветеран. Он умный парень. Я считаю, что он был очень хорошим губернатором, и я не понимаю его слова, что Украина не важна для Соединенных Штатов", – сказал он.

Сенатор от штата Южная Дакота Джон Тьюн отметил, что он не согласен с Десантисом, "однако среди членов нашей партии существует разнообразие мнений. Он не один такой".

"Вероятно, в 2024 году на нашей стороне будут другие кандидаты, которые, возможно, разделят такую точку зрения, и, конечно, ее придерживается [часть] республиканцев по всей стране", – сказал Тьюн.

В то же время, по его мнению, большинство американцев осознают, сколь важно, "чтобы Украина дала отпор России и прекратила эту агрессию, и они были суверенной страной".

Сенатор от Флориды Марко Рубио в свою очередь не соглашается с утверждением Десантиса по поводу "территориального спора": "Только потому, что кто-то заявляет права на что-то, не означает, что это ему принадлежит".

Рубио также решил провести аналогию с США в роли агрессора: "Это "территориальный спор" не больше, чем это было бы для него, если бы Соединенные Штаты решили, что они хотят вторгнуться в Канаду или захватить Багамы".

Сенатор Майк Крапо из Айдахо заявил, что США должны оказывать Украине финансовую поддержку, поскольку "если мы сейчас не удержим линию в Украине, мы просто увидим, как проблема распространится на другие европейские страны".

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Мілана Головань

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