UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен предположил, что Украина будет возвращать Крым не военным способом

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 10:03
Блинкен предположил, что Украина будет возвращать Крым не военным способом - Фото
Энтони Блинкен (скриншот)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что некоторые оккупированные россиянами украинские территории придется возвращать дипломатическими, а не военными методами. Как и ранее, он отметил, что любые решения по этому поводу должен принимать официальный Киев – и никто больше.

"Полагаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут полны решимости сражаться на поле боя; там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами", – сказал глава Госдепартамента США, выступая перед Палатой представителей с представлением бюджета на 2023 год.

Блинкен отвечал на вопрос республиканца Криса Стюарта, который спросил, поддерживает ли администрация Джо Байдена президента Владимира Зеленского в его стремлении вернуть Крым, силой захваченный россиянами в 2014 году.

Как выразился законодатель от штата Юта, бывший летчик стратегического бомбардировщика В-1, "я очень боюсь не признания того, что Крым отличается от Донбасса", и если обязательства Вашингтона заключаются в полной поддержке всего, чего Украина хочет добиться в войне, "включая полное отсутствие россиян в Крыму, тогда мы на пороге мира боли".

Читайте также: Блинкен: США будут помогать Украине, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина

Госсекретарь подчеркнул, что "это должны решать украинцы, каким они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны".

"Чего мы не хотим, что в наших общих интересах, так это того, чтобы все утряслось так, что россияне просто перезагрузятся, перевооружатся, а затем снова атакуют", — добавил Блинкен.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры дипломатия деоккупация Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 