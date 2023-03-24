Блинкен предположил, что Украина будет возвращать Крым не военным способом

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что некоторые оккупированные россиянами украинские территории придется возвращать дипломатическими, а не военными методами. Как и ранее, он отметил, что любые решения по этому поводу должен принимать официальный Киев – и никто больше.

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"Полагаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут полны решимости сражаться на поле боя; там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами", – сказал глава Госдепартамента США, выступая перед Палатой представителей с представлением бюджета на 2023 год.

Блинкен отвечал на вопрос республиканца Криса Стюарта, который спросил, поддерживает ли администрация Джо Байдена президента Владимира Зеленского в его стремлении вернуть Крым, силой захваченный россиянами в 2014 году.

Как выразился законодатель от штата Юта, бывший летчик стратегического бомбардировщика В-1, "я очень боюсь не признания того, что Крым отличается от Донбасса", и если обязательства Вашингтона заключаются в полной поддержке всего, чего Украина хочет добиться в войне, "включая полное отсутствие россиян в Крыму, тогда мы на пороге мира боли".

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Госсекретарь подчеркнул, что "это должны решать украинцы, каким они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны".

"Чего мы не хотим, что в наших общих интересах, так это того, чтобы все утряслось так, что россияне просто перезагрузятся, перевооружатся, а затем снова атакуют", — добавил Блинкен.

Євген Пилипенко

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