UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главный генерал США: Вернуть Крым военным путем будет очень сложно, Украине самой решать

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 09:20
Главный генерал США: Вернуть Крым военным путем будет очень сложно, Украине самой решать - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что вернуть временно оккупированный Крым военным путем будет "чрезвычайно сложно", однако Украина должна решать сама. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе, цитирует его Military.com.

По его словам, война РФ против Украины и поддержка Киева является важным национальным и фундаментальным интересом для США, Европы и глобальной безопасности. 

Он отметил, что считает возвращение Крыма "чрезвычайно сложной задачей для достижения в военном отношении", однако решение, делать ли это, остается за Украиной. 

"Наша задача — помочь Украине защитить себя. США не воюют с Россией, хотя РФ и пытается это изобразить", — сказал Милли.

Генерал заявил, что отсутствие военной помощи Украине приведет к глобальному конфликту крупных держав, чего удавалось избежать после Второй мировой войны. 

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым наступление военная помощь Марк Милли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 