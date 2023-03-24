Главный генерал США: Вернуть Крым военным путем будет очень сложно, Украине самой решать

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что вернуть временно оккупированный Крым военным путем будет "чрезвычайно сложно", однако Украина должна решать сама. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе, цитирует его Military.com.

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По его словам, война РФ против Украины и поддержка Киева является важным национальным и фундаментальным интересом для США, Европы и глобальной безопасности.

Он отметил, что считает возвращение Крыма "чрезвычайно сложной задачей для достижения в военном отношении", однако решение, делать ли это, остается за Украиной.

"Наша задача — помочь Украине защитить себя. США не воюют с Россией, хотя РФ и пытается это изобразить", — сказал Милли.

Генерал заявил, что отсутствие военной помощи Украине приведет к глобальному конфликту крупных держав, чего удавалось избежать после Второй мировой войны.

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Дмитро Гриниченко

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