"За Украину, но не слишком ястреб" – Politico о возможных кандидатах на пост главы НАТО

Среди вероятных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО рассматривается Урсула фон дер Ляйен, а также чиновники государств ЕС, Великобритании и Канады. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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Должность главы НАТО стала более "политически чувствительной и громкой" с началом широкомасштабного вторжения России в Украину. Издание пишет, что союзники по Альянсу стали более осторожными относительно того, кто должен говорить от их имени.

Politico приводит следующие требования к потенциальному кандидату:

→ Европеец, который сможет тесно сотрудничать с кем угодно, кто находится в Белом доме.

→ Поддерживает Украину, но не занимает слишком "ястребиную" позицию. Это необходимо, чтобы не испугать страны, обеспокоенные возможными "провокациями России".

→ Должен иметь статус, вероятно, быть экс-главой государства или правительства. Таким, что сможет получить поддержку 31 страны-члена Альянса и, самое важное, США.

Фон дер Ляйен соответствует этим критериям, но может столкнуться с препятствиями. В частности, срок ее полномочий в Еврокомиссии истекает в 2024 году, а новый глава НАТО может вступить на пост уже осенью 2023 года. Действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг находится на посту уже 8 лет и не желает продолжать, пишет издание.

"Чем больше имен, тем яснее, что кандидата нет", – сказал Politico высокопоставленный европейский дипломат.

Среди возможных кандидатов фигурируют и другие высокопоставленные должностные лица, в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд. Однако, по словам издания, они могут столкнуться с проблемами, поэтому наиболее вероятны кандидаты от Северной и Западной Европы.

Имя следующего главы НАТО станет известно на саммите, который пройдет в июле 2023 года.

Ранее издание Le Repubblica сообщало, что фон дер Ляйен может баллотироваться на должность генсека НАТО.

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Артем Джеріпа

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