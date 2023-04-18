Guardian: Британия предполагает, что единственный способ закончить войну — вернуть Крым

В Министерстве иностранных дел Великобритании предполагают, что единственный способ окончания войны РФ против Украины — это деоккупация Крыма. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на чиновников британского МИД.

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По словам источников издания, в МИД Британии предполагают, что единственным способом окончательного урегулирования войны будет вывод диктатором Владимиром Путиным российских войск из Крыма.

Также британцы считают, что союзники должны предоставить Украине "инструменты для завершения этой работы".

Дмитро Гриниченко

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