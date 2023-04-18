UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Guardian: Британия предполагает, что единственный способ закончить войну — вернуть Крым

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 12:33
Guardian: Британия предполагает, что единственный способ закончить войну — вернуть Крым - Фото
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Великобритании предполагают, что единственный способ окончания войны РФ против Украины — это деоккупация Крыма. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на чиновников британского МИД.

По словам источников издания, в МИД Британии предполагают, что единственным способом окончательного урегулирования войны будет вывод диктатором Владимиром Путиным российских войск из Крыма.
Также британцы считают, что союзники должны предоставить Украине "инструменты для завершения этой работы". 
Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война владимир путин Крым переговоры наступление военная помощь временно оккупированные территории
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 