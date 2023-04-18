Guardian: Британия предполагает, что единственный способ закончить войну — вернуть Крым
18.04.2023, 12:33
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
В Министерстве иностранных дел Великобритании предполагают, что единственный способ окончания войны РФ против Украины — это деоккупация Крыма. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на чиновников британского МИД.
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По словам источников издания, в МИД Британии предполагают, что единственным способом окончательного урегулирования войны будет вывод диктатором Владимиром Путиным российских войск из Крыма.
Также британцы считают, что союзники должны предоставить Украине "инструменты для завершения этой работы".
Ранее в разведке заявили, что оккупанты начали эвакуацию из Крыма, а полуостров в ближайшее время будет деоккупирован.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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