Равноправные члены. Североатлантический альянс определил суть и задачи Совета Украина-НАТО

В новосозданном Совете Украина-НАТО его участники будут равноправными членами и будут решать задачи на пути вступления Украины в Альянс. Об этом говорится в 12-ом пункте коммюнике НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

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Как отмечается в документе, безопасность Украины имеет большое значение для союзников и Альянса.

"Для поддержки дальнейшей интеграции Украины в НАТО сегодня мы согласовали существенный пакет расширенной политической и практической поддержки", – сказано в коммюнике.

В частности, будет создан Совет Украина-НАТО.

"Мы приняли решение создать Совет Украина-НАТО, новый совместный орган, в котором союзники и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО", – говорится в заявлении.

Уточняется, что Совет Украина-НАТО будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действия, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной.

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Сегодня Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.

LIGA.net ведет хронику: Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса.

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