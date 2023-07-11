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Рівноправні члени. Північноатлантичний альянс визначив суть та завдання Ради Україна-НАТО

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 19:36
Рівноправні члени. Північноатлантичний альянс визначив суть та завдання Ради Україна-НАТО - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У новоствореній Раді Україна-НАТО її учасники будуть рівноправними членами та вирішуватимуть завдання на шляху вступу України до Альянсу. Про це йдеться у 12-му пункті комюніке НАТО за підсумками першого дня саміту у Вільнюсі.

Як зазначається у документі, безпека України має велике значення для союзників та Альянсу.

"Для підтримки подальшої інтеграції України в НАТО сьогодні ми погодили суттєвий пакет розширеної політичної та практичної підтримки", – йдеться у комюніке.

Зокрема, буде створено Раду Україна-НАТО.

"Ми ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, в якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співпраці та євроатлантичних устремлінь України до членства в НАТО", – повідомляється у заяві.

Уточнюється, що Рада Україна-НАТО передбачатиме спільні консультації, ухвалення рішень та дії, а також буде механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною.

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Наталія Медведєва
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