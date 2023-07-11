Рівноправні члени. Північноатлантичний альянс визначив суть та завдання Ради Україна-НАТО

У новоствореній Раді Україна-НАТО її учасники будуть рівноправними членами та вирішуватимуть завдання на шляху вступу України до Альянсу. Про це йдеться у 12-му пункті комюніке НАТО за підсумками першого дня саміту у Вільнюсі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається у документі, безпека України має велике значення для союзників та Альянсу.

"Для підтримки подальшої інтеграції України в НАТО сьогодні ми погодили суттєвий пакет розширеної політичної та практичної підтримки", – йдеться у комюніке.

Зокрема, буде створено Раду Україна-НАТО.

"Ми ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, в якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співпраці та євроатлантичних устремлінь України до членства в НАТО", – повідомляється у заяві.

Уточнюється, що Рада Україна-НАТО передбачатиме спільні консультації, ухвалення рішень та дії, а також буде механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною.

Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі та розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.

LIGA.net веде хроніку: Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса.

Читайте також: НАТО офіційно погодився прибрати ПДЧ для України, але ще не дав запрошення – Столтенберг

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.